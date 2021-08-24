Укр

Церемония открытия Паралимпиады-2020: прямая видеотрансляция

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
28
Церемония открытия Паралимпиады-2020: прямая видеотрансляция Новость обновлена 24 августа 2021, 13:57
Паралимпийские игры

Паралимпийские игры в Токио стартуют 24 августа.

Во вторник, 24 августа, в Токио (Япония) состоится торжественная церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр.

Сборная Украины на соревнованиях будет представлена 143 спортсменами, которые будут бороться за медали в 15 видах спорта. Знаменосцами "Желто-синих" станут пловцы Елизавета Мерешко и Виктор Смирнов.

В прямом эфире в Украине церемонию открытия покажет телеканал "UA:ПЕРШИЙ", начало эфира — в 14:00 по киевскому времени. Прямая видеотрансляция мероприятия доступна на официальном сайте транслятора.

Символично, что открытие Паралимпиады в Токио совпало с 30-й годовщиной празднования Дня независимости Украины.

Медальные соревнования на XVI летних Паралимпийских играх начнутся в среду, 25 августа, а завершится Паралимпиада 5 сентября. В турнире примут участие спортсмены из 168 стан мира, которые поборются за награды в 22 видах спорта. Украина дебютирует в трех паралимпийских видах спорта: голбол (мужская команда), бадминтон, тхэквондо. К слову, последние два вида спорта впервые представлены в программе Паралимпийских игр.

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть все соревнования на Паралимипаде-2020.

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