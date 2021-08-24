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Церемонія відкриття Паралімпіади-2020: пряма відеотрансляція

Автор
М. Корнілов
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Церемонія відкриття Паралімпіади-2020: пряма відеотрансляція Новина оновлена 24 серпня 2021, 13:57
Параолімпійські ігри

Паралімпійські ігри в Токіо стартують 24 серпня.

У вівторок, 24 серпня, в Токіо (Японія) відбудеться урочиста церемонія відкриття XVI літніх Паралімпійських ігор.

Збірна України на змаганнях буде представлена 143 спортсменами, які будуть боротися за медалі в 15 видах спорту. Прапороносцями "Жовто-синіх" на відкритті стануть плавці Єлизавета Мерешко і Віктор Смирнов.

У прямому ефірі в Україні церемонію відкриття покаже телеканал "UA: ПЕРШИЙ", початок ефіру — о 14:00 за київським часом. Пряма відеотрансляція заходу доступна на офіційному сайті транслятора.

Символічно, що відкриття Паралімпіади в Токіо збіглося з 30-ю річницею відзначення Дня незалежності України.

Медальні змагання на XVI літніх Паралімпійських іграх почнуться в середу, 25 серпня, а завершиться Паралімпіада 5 вересня. У турнірі візьмуть участь спортсмени з 168 стан світу, які поборються за нагороди в 22 видах спорту. Україна дебютує в трьох паралімпійських видах спорту: голбол (чоловіча команда), бадмінтон, тхеквондо. До слова, останні два види спорту вперше представлені в програмі Паралімпійських ігор.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися всі змагання на Параліміпаді-2020.

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