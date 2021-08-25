Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: где и когда смотреть

Команды узнают соперников по группе Лиги чемпионов.

В четверг, 26 августа, в Стамбуле состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. В Украине мероприятие в прямом эфире покажет онлайн-сервис Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Начало жеребьевки запланировано на 19:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию церемонии.

Ведущими мероприятия станут известные футболисты Андрей Аршавин и Майкл Эссьен. Перед жеребьевкой 32 команды будут разделены на 4 корзины по 8 команд согласно рейтингу. Однако в первой корзине будут находиться чемпионы топ-6 ассоциаций, а также победители еврокубков прошлого сезона. В ходе жребия действуют ряд правил: команды из одной ассоциации не могут попасть друг на друга на этом этапе, для ассоциаций с 2 клубами в турнире команды будут объединены в пары с целью развести их поединки на разные дни. Кроме того, УЕФА, вероятно, разведет украинские и российские клубы.

Состав корзин будет утвержден перед жеребьевкой после заключительных матчей раунда плей-офф, которые состоятся 25 августа. К слову, в среду свой матч Лиги чемпионов сыграет и донецкий "Шахтер", которому будет противостоять "Монако". Победитель двухматчевого противостояния попадет в групповой раунд ЛЧ, а проигравший отправится в Лигу Европы.

От Украины в группе Лиги чемпионов точно выступит "Динамо", которое добыло прямую путевку, выиграв чемпионат Украины 2020/21.

Отметим, на церемонии жеребьевки состоится и награждение лучших футболистов и тренеров по версии УЕФА.

Список наград:

Лучший футболист сезона

Лучшая футболистка сезона

Лучший тренер в мужском футболе

Лучший тренер в женском футболе

Лучший вратарь Лиги чемпионов-2020/21

Лучший защитник Лиги чемпионов-2020/21

Лучший полузащитник Лиги чемпионов-2020/21

Лучший нападающий Лиги чемпионов-2020/21

Лучший вратарь женской Лиги чемпионов-2020/21

Лучший защитник женской Лиги чемпионов-2020/21

Лучший полузащитник женской Лиги чемпионов-2020/21

Лучший нападающий женской Лиги чемпионов-2020/21

По результатам жеребьевки будут сформированы 8 групп по 4 команды. В 1/8 финала ЛЧ выйдут по два лучших коллектива, клуб, занявший третье место, пробьется в стыковой раунд плей-офф Лиги Европы, а четвертая команда покинет еврокубки.

Уже известные базовые дни игр на групповом этапе ЛЧ:

Тур 1: 14/15 сентября

Тур 2: 28/29 сентября

Тур 3: 19/20 октября

Тур 4: 2/3 ноября

Тур 5: 23/24 ноября

Тур 6: 7/8 декабря

Финал Лиги чемпионов 2021/22 состоится в Санкт-Петербурге.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Роман Яремчук с "Бенфикой" пробился в групповой этап ЛЧ.