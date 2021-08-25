Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: где и когда смотреть
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Команды узнают соперников по группе Лиги чемпионов.
В четверг, 26 августа, в Стамбуле состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. В Украине мероприятие в прямом эфире покажет онлайн-сервис Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.
Начало жеребьевки запланировано на 19:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию церемонии.
Ведущими мероприятия станут известные футболисты Андрей Аршавин и Майкл Эссьен. Перед жеребьевкой 32 команды будут разделены на 4 корзины по 8 команд согласно рейтингу. Однако в первой корзине будут находиться чемпионы топ-6 ассоциаций, а также победители еврокубков прошлого сезона. В ходе жребия действуют ряд правил: команды из одной ассоциации не могут попасть друг на друга на этом этапе, для ассоциаций с 2 клубами в турнире команды будут объединены в пары с целью развести их поединки на разные дни. Кроме того, УЕФА, вероятно, разведет украинские и российские клубы.
Состав корзин будет утвержден перед жеребьевкой после заключительных матчей раунда плей-офф, которые состоятся 25 августа. К слову, в среду свой матч Лиги чемпионов сыграет и донецкий "Шахтер", которому будет противостоять "Монако". Победитель двухматчевого противостояния попадет в групповой раунд ЛЧ, а проигравший отправится в Лигу Европы.
От Украины в группе Лиги чемпионов точно выступит "Динамо", которое добыло прямую путевку, выиграв чемпионат Украины 2020/21.
Отметим, на церемонии жеребьевки состоится и награждение лучших футболистов и тренеров по версии УЕФА.
Список наград:
- Лучший футболист сезона
- Лучшая футболистка сезона
- Лучший тренер в мужском футболе
- Лучший тренер в женском футболе
- Лучший вратарь Лиги чемпионов-2020/21
- Лучший защитник Лиги чемпионов-2020/21
- Лучший полузащитник Лиги чемпионов-2020/21
- Лучший нападающий Лиги чемпионов-2020/21
- Лучший вратарь женской Лиги чемпионов-2020/21
- Лучший защитник женской Лиги чемпионов-2020/21
- Лучший полузащитник женской Лиги чемпионов-2020/21
- Лучший нападающий женской Лиги чемпионов-2020/21
По результатам жеребьевки будут сформированы 8 групп по 4 команды. В 1/8 финала ЛЧ выйдут по два лучших коллектива, клуб, занявший третье место, пробьется в стыковой раунд плей-офф Лиги Европы, а четвертая команда покинет еврокубки.
Уже известные базовые дни игр на групповом этапе ЛЧ:
- Тур 1: 14/15 сентября
- Тур 2: 28/29 сентября
- Тур 3: 19/20 октября
- Тур 4: 2/3 ноября
- Тур 5: 23/24 ноября
- Тур 6: 7/8 декабря
Финал Лиги чемпионов 2021/22 состоится в Санкт-Петербурге.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Роман Яремчук с "Бенфикой" пробился в групповой этап ЛЧ.
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