Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: де і коли дивитися
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Команди дізнаються суперників по групі Ліги чемпіонів.
У четвер, 26 серпня, в Стамбулі відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22. В Україні захід у прямому ефірі покаже онлайн-сервіс Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.
Початок жеребкування заплановано на 19:00 за київським часом. "Телеграф" проведе текстову трансляцію церемонії.
Ведучими заходу стануть відомі футболісти Андрій Аршавін і Майкл Ессьєн. Перед жеребкуванням 32 команди будуть розділені на 4 кошики по 8 команд згідно з рейтингом. Однак в першому кошику знаходитимуться чемпіони топ-6 асоціацій, а також переможці єврокубків минулого сезону. В ході жеребкування діють ряд правил: команди з однієї асоціації не можуть потрапити один на одного на цьому етапі, для асоціацій з 2 (4) клубами в турнірі команди будуть об’єднані в пари (2 пари) з метою розвести їх поєдинки на різні дні. Крім того, УЄФА, ймовірно, розведе українські та російські клуби.
Склад кошиків буде затверджений перед жеребкуванням після заключних матчів раунду плей-офф, які відбудуться 25 серпня. До слова, в середу свій матч Ліги чемпіонів зіграє і донецький "Шахтар", якому протистоятиме "Монако". Переможець двоматчевого протистояння потрапить в груповий раунд ЛЧ, а той, хто програє, відправиться в Лігу Європи.
Від України в групі Ліги чемпіонів точно виступить "Динамо", яке здобуло пряму путівку, вигравши чемпіонат України 2020/21.
Відзначимо, на церемонії жеребкування відбудеться і нагородження кращих футболістів і тренерів за версією УЄФА.
Список нагород:
- Кращий футболіст сезону
- Краща футболістка сезону
- Кращий тренер в чоловічому футболі
- Кращий тренер у жіночому футболі
- Кращий воротар Ліги чемпіонів-2020/21
- Кращий захисник Ліги чемпіонів-2020/21
- Кращий півзахисник Ліги чемпіонів-2020/21
- Кращий нападаючий Ліги чемпіонів-2020/21
- Кращий воротар жіночої Ліги чемпіонів-2020/21
- Кращий захисник жіночої Ліги чемпіонів-2020/21
- Кращий півзахисник жіночої Ліги чемпіонів-2020/21
- Кращий нападаючий жіночої Ліги чемпіонів-2020/21
За результатами жеребкування будуть сформовані 8 груп по 4 команди. В 1/8 фіналу ЛЧ вийдуть по два кращих колективи, клуб, який посяде третє місце, проб’ється в стиковий раунд плей-офф Ліги Європи, а четверта команда покине єврокубки.
Уже відомі базові дні ігор на груповому етапі ЛЧ:
- Тур 1: 14/15 вересня
- Тур 2: 28/29 вересня
- Тур 3: 19/20 жовтня
- Тур 4: 2/3 листопада
- Тур 5: 23/24 листопада
- Тур 6: 7/8 грудня
Фінал Ліги чемпіонів 2021/22 відбудеться в Санкт-Петербурзі.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Роман Яремчук з "Бенфікою" пробився в груповий етап ЛЧ.
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