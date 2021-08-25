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Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: де і коли дивитися

Автор
М. Корнілов
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Автор
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Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: де і коли дивитися Новина оновлена 25 серпня 2021, 19:55
Жеребкування Ліги чемпіонів

Команди дізнаються суперників по групі Ліги чемпіонів.

У четвер, 26 серпня, в Стамбулі відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22. В Україні захід у прямому ефірі покаже онлайн-сервіс Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Початок жеребкування заплановано на 19:00 за київським часом. "Телеграф" проведе текстову трансляцію церемонії.

Ведучими заходу стануть відомі футболісти Андрій Аршавін і Майкл Ессьєн. Перед жеребкуванням 32 команди будуть розділені на 4 кошики по 8 команд згідно з рейтингом. Однак в першому кошику знаходитимуться чемпіони топ-6 асоціацій, а також переможці єврокубків минулого сезону. В ході жеребкування діють ряд правил: команди з однієї асоціації не можуть потрапити один на одного на цьому етапі, для асоціацій з 2 (4) клубами в турнірі команди будуть об’єднані в пари (2 пари) з метою розвести їх поєдинки на різні дні. Крім того, УЄФА, ймовірно, розведе українські та російські клуби.

Склад кошиків буде затверджений перед жеребкуванням після заключних матчів раунду плей-офф, які відбудуться 25 серпня. До слова, в середу свій матч Ліги чемпіонів зіграє і донецький "Шахтар", якому протистоятиме "Монако". Переможець двоматчевого протистояння потрапить в груповий раунд ЛЧ, а той, хто програє, відправиться в Лігу Європи.

Від України в групі Ліги чемпіонів точно виступить "Динамо", яке здобуло пряму путівку, вигравши чемпіонат України 2020/21.

Відзначимо, на церемонії жеребкування відбудеться і нагородження кращих футболістів і тренерів за версією УЄФА.

Список нагород:

  • Кращий футболіст сезону
  • Краща футболістка сезону
  • Кращий тренер в чоловічому футболі
  • Кращий тренер у жіночому футболі
  • Кращий воротар Ліги чемпіонів-2020/21
  • Кращий захисник Ліги чемпіонів-2020/21
  • Кращий півзахисник Ліги чемпіонів-2020/21
  • Кращий нападаючий Ліги чемпіонів-2020/21
  • Кращий воротар жіночої Ліги чемпіонів-2020/21
  • Кращий захисник жіночої Ліги чемпіонів-2020/21
  • Кращий півзахисник жіночої Ліги чемпіонів-2020/21
  • Кращий нападаючий жіночої Ліги чемпіонів-2020/21

За результатами жеребкування будуть сформовані 8 груп по 4 команди. В 1/8 фіналу ЛЧ вийдуть по два кращих колективи, клуб, який посяде третє місце, проб’ється в стиковий раунд плей-офф Ліги Європи, а четверта команда покине єврокубки.

Уже відомі базові дні ігор на груповому етапі ЛЧ:

  • Тур 1: 14/15 вересня
  • Тур 2: 28/29 вересня
  • Тур 3: 19/20 жовтня
  • Тур 4: 2/3 листопада
  • Тур 5: 23/24 листопада
  • Тур 6: 7/8 грудня

Фінал Ліги чемпіонів 2021/22 відбудеться в Санкт-Петербурзі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Роман Яремчук з "Бенфікою" пробився в груповий етап ЛЧ.

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