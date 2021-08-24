"Бенфіка" Яремчука пробилася до групового етапу Ліги чемпіонів
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Визначилися ще три учасники групового етапу Ліги чемпіонів.
У вівторок, 24 серпня, в раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА 2021/22 були зіграні три матчі-відповіді. Таким чином, визначилися три щасливчики, які потрапили в груповий етап турніру. Ними стали швейцарський "Янг Бойз", португальська "Бенфіка" і шведський "Мальме". "Лудогорець", ПСВ і "Ференцварош" зіграють в Лізі Європи.
Додамо, що нападник збірної України Роман Яремчук вийшов у старті "Бенфіки" і був замінений у другому таймі. До слова, з 32-ї хвилини "Орли" грали в меншості.
"Лудогорець" — Мальме 2:1 (перший матч 0:2)
ПСВ — "Бенфіка" 0:0 (перший матч 1:2)
"Ференцварош" — "Янг Бойз" 2:3 (перший матч 2:3).
Повні відеоогляди поєдинків будуть доступні в цій статті пізніше.
У середу, 25 серпня, "Шахтар" проведе матч-відповідь раунду плей-офф ЛЧ проти "Монако". У першому матчі "Гірники" здобули гостьову перемогу, щоправда, з мінімальною різницею голів.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Роман Яремчук відзначився двома ассистами в першій грі з ПСВ, проте УЄФА зарахував українцеві лише одну гольову передачу.
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