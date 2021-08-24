Рус

"Бенфіка" Яремчука пробилася до групового етапу Ліги чемпіонів

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
Читати російською
Автор
22
"Бенфіка" Яремчука пробилася до групового етапу Ліги чемпіонів Новина оновлена 25 серпня 2021, 00:01
ПСВ — "Бенфіка"

Визначилися ще три учасники групового етапу Ліги чемпіонів.

У вівторок, 24 серпня, в раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА 2021/22 були зіграні три матчі-відповіді. Таким чином, визначилися три щасливчики, які потрапили в груповий етап турніру. Ними стали швейцарський "Янг Бойз", португальська "Бенфіка" і шведський "Мальме". "Лудогорець", ПСВ і "Ференцварош" зіграють в Лізі Європи.

Додамо, що нападник збірної України Роман Яремчук вийшов у старті "Бенфіки" і був замінений у другому таймі. До слова, з 32-ї хвилини "Орли" грали в меншості.

"Лудогорець" — Мальме 2:1 (перший матч 0:2)

ПСВ — "Бенфіка" 0:0 (перший матч 1:2)

"Ференцварош" — "Янг Бойз" 2:3 (перший матч 2:3).

Повні відеоогляди поєдинків будуть доступні в цій статті пізніше.

У середу, 25 серпня, "Шахтар" проведе матч-відповідь раунду плей-офф ЛЧ проти "Монако". У першому матчі "Гірники" здобули гостьову перемогу, щоправда, з мінімальною різницею голів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Роман Яремчук відзначився двома ассистами в першій грі з ПСВ, проте УЄФА зарахував українцеві лише одну гольову передачу.

Україна зазнала втрат на Донбасі на День незалежності: подробиці
В регіонах
Україна зазнала втрат на Донбасі на День незалежності: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Україна зазнала втрат на Донбасі на День незалежності: подробиці
Україна зазнала втрат на Донбасі на День незалежності: подробиці
Дата публікації
Категорія
Верховна Рада проголосувала за великий Державний Герб України: як він виглядає (фото)
Верховна Рада проголосувала за великий Державний Герб України: як він виглядає (фото)
Дата публікації
Категорія
З фінансуванням, але без результатів: чим займається Центр протидії дезінформації
З фінансуванням, але без результатів: чим займається Центр протидії дезінформації
Дата публікації
Категорія
Десятки бойових кораблів та суден пройшлися морем у супроводі оркестру: кадри з військово-морського параду в Одесі
Десятки бойових кораблів та суден пройшлися морем у супроводі оркестру: кадри з військово-морського параду в Одесі
Дата публікації
Категорія
Як Україна відзначає День незалежності: всі подробиці онлайн
Як Україна відзначає День незалежності: всі подробиці онлайн