"Бенфіка" Яремчука пробилася до групового етапу Ліги чемпіонів

Визначилися ще три учасники групового етапу Ліги чемпіонів.

У вівторок, 24 серпня, в раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА 2021/22 були зіграні три матчі-відповіді. Таким чином, визначилися три щасливчики, які потрапили в груповий етап турніру. Ними стали швейцарський "Янг Бойз", португальська "Бенфіка" і шведський "Мальме". "Лудогорець", ПСВ і "Ференцварош" зіграють в Лізі Європи.

Додамо, що нападник збірної України Роман Яремчук вийшов у старті "Бенфіки" і був замінений у другому таймі. До слова, з 32-ї хвилини "Орли" грали в меншості.

"Лудогорець" — Мальме 2:1 (перший матч 0:2)

ПСВ — "Бенфіка" 0:0 (перший матч 1:2)

"Ференцварош" — "Янг Бойз" 2:3 (перший матч 2:3).

Повні відеоогляди поєдинків будуть доступні в цій статті пізніше.

У середу, 25 серпня, "Шахтар" проведе матч-відповідь раунду плей-офф ЛЧ проти "Монако". У першому матчі "Гірники" здобули гостьову перемогу, щоправда, з мінімальною різницею голів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Роман Яремчук відзначився двома ассистами в першій грі з ПСВ, проте УЄФА зарахував українцеві лише одну гольову передачу.