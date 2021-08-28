Укр

"Челси" удержал ничью с "Ливерпулем", играя весь тайм в меньшинстве (видео)

Автор
М. Корнилов
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"Челси" удержал ничью с "Ливерпулем", играя весь тайм в меньшинстве (видео) Новость обновлена 28 августа 2021, 22:16
Мейсон Маунт (Челси) и Джордан Хендерсон (Ливерпуль)

"Ливерпуль" и "Челси" сыграли в центральном матче 3-го тура АПЛ.

В субботу, 28 августа, "Ливерпуль" в рамках центрального матча 3-го тура чемпионата Англии сезона 2021/22 принимал "Челси". Встреча, проходившая в Ливерпуле на стадионе "Энфилд", завершилась со счетом 1:1.

Для "Синих" игра началась здорово. На 22-й минуте поединка Кай Хаверц ударом головой после подачи с углового открыл счет в поединке. Под занавес первого тайма Рис Джеймс (защитник "Челси") был удален за игру рукой на линии своих ворот, а вдобавок за это нарушение лондонцев "наградили" пенальти. 11-метровый легко реализовал Мохаммед Салах.

Видео гола Хаверца:

Видео удаления Джеймса:

Видео гола Салаха:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

Этот результат оставил "Челси" (7 очков) и "Ливерпуль" (7 очков) на промежуточном втором и третьем местах соответственно. После международной паузы "Синие" сыграют дома с "Астон Виллой" (11.09.2021), а "Мерсисайдцы" отправятся в гости к "Лидсу" (12.09.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Манчестер Сити" поиздевался над "Арсеналом" в 3-м туре АПЛ.

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