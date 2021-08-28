"Челсі" втримав нічию з "Ліверпулем", граючи весь тайм у меншості (відео)

"Ліверпуль" і "Челсі" зіграли в центральному матчі 3-го туру АПЛ.

У суботу, 28 серпня, "Ліверпуль" в рамках центрального матчу 3-го туру чемпіонату Англії сезону 2021/22 приймав "Челсі". Зустріч, що проходила в Ліверпулі на стадіоні "Ендфілд", завершилася з рахунком 1:1.

Для "Синіх" гра почалася непогано. На 22-й хвилині поєдинку Кай Хаверц ударом головою після подачі з кутового відкрив рахунок в поєдинку. Під завісу першого тайму Ріс Джеймс (захисник "Челсі") був вилучений за гру рукою на лінії своїх воріт, а на додачу за це порушення лондонців "нагородили" ще й пенальті. 11-метровий легко реалізував Мохаммед Салах.

Відео голу Хаверца:

Відео видалення Джеймса:

Відео голу Салаха:

Повний відеоогляд поєдинку буде доступний тут пізніше.

Цей результат залишив "Челсі" (7 очок) і "Ліверпуль" (7 очок) на проміжному другому і третьому місцях відповідно. Після міжнародної паузи "Сині" зіграють вдома з "Астон Віллою" (11.09.2021), а "Мерсісайдці" відправляться в гості до "Лідсу" (12.09.2021).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Манчестер Сіті" познущався над "Арсеналом" в 3-му турі АПЛ.