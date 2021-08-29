Футбольный судья упал на колени, осознав свою ошибку (видео)
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В Дании судья болезненно воспринял свою ошибку.
Необычный момент с футбольного матча в Дании попал на видео. Об этом сообщает Guardian Football.
Во время поединка шестого тура второго по силе дивизиона страны между футбольными клубами "Вендсюссель" и "Фредерисия" рефери эмоционально отреагировал на допущенную ошибку. Дело в том, что судья свистнул фол со стороны защитника, но при этом мяч оказался у атакующей команды, что привело к выходу один на один. Рефери не стал дожидаться развития атаки и свистнул, а осознав свою ошибку, положил руки на голову и упал на колени.
Примечательно, что атакующий игрок не реализовал полученную возможность, а потому ошибка рефери никак не сказалась на результате. В итоге команды сыграли со счетом 1:1.
Забавный момент попал на видео:
Добавим, что "Фредерисия" (17 очков) после семи туров идет на втором месте в Первом дивизионе, а "Вендсюссель" (4 очка) — девятый.
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