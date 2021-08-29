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Футбольний суддя впав на коліна, усвідомивши свою помилку (відео)

Автор
М. Корнілов
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Футбольний суддя впав на коліна, усвідомивши свою помилку (відео) Новина оновлена 29 серпня 2021, 15:34
Рефері впав на коліна, усвідомивши свою помилку в матчі Першого дивізіону Данії

У Данії суддя болісно сприйняв свою помилку.

Незвичайний момент з футбольного матчу в Данії потрапив на відео. Про це повідомляє Guardian Football.

Під час поєдинку шостого туру другого за силою дивізіону країни між футбольними клубами "Вендсюссель" і "Фредерісія" рефері емоційно відреагував на допущену помилку. Справа в тому, що суддя свиснув фол з боку захисника, але при цьому м’яч опинився у атакуючої команди, що призвело до виходу один на один. Рефері не став чекати розвитку атаки і свиснув, а усвідомивши свою помилку, поклав руки на голову і впав на коліна.

Примітно, що атакуючий гравець не реалізував отриману можливість, а тому помилка рефері ніяк не позначилася на результаті. У підсумку команди зіграли з рахунком 1:1.

Кумедний момент потрапив на відео:

Додамо, що "Фредерісія" (17 очок) після семи турів йде на другому місці в Першому дивізіоні, а "Вендсюссель" (4 очка) — дев’ятий.

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандальний випадок в українському футболі. Жінка-рефері показала одному футболісту дві жовті картки, але забула видалити гравця.

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