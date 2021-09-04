Укр

Украинские спортсмены выиграли несколько медалей в 11-й день Паралимпиады в Токио

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Игорь Цветов с украинским флагом Новость обновлена 04 сентября 2021, 11:40
Игорь Цветов с украинским флагом

Украинские паралимпийцы удачно выступают в Токио.

В субботу, 4 сентября, в 11-й соревновательный день на Паралимпиаде в Токио в утренней сессии Игр украинские параатлеты добыли три медали.

Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

Украинка Марина Мажула завоевала серебряную награду в гребле на байдарках на дистанции 200 метров (класс KL1). 38-летняя Мажула финишировала за 54.805 с после немки Эдины Мюллер, которая установила новый паралимпийских рекорд (53.958 с), а "бронзу" добыла спортсменка из Чили Катеринн Воллерман (55.921 с)

Украинец Игорь Цветов выиграл серебряную медаль в забеге на 200 метров в классе T35, пробежав дистанцию за 23.25 с. "Золото" и "бронзу" завоевали представители паралимпийского комитета России Дмитрий Сафронов (23.00 с) и Артем Калашян (23.75 с). Для Цветова это стало вторым "серебром" на Играх в Токио. Ранее он добыл медаль в забеге на 100 метров.

Украинец Василий Ковальчук выиграл бронзовую награду в стрельбе с пневматической винтовки с 50 метров в классе SH2. "Золото" в этой дисциплине досталось сербу Драгану Ристичу, а "серебро" — его соотечественнику Здравко Савановичу. Отметим, Ковальчук в Токио брал "серебро" в стрельбе с винтовки с 10 метров (класс SH2).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Цветов на церемонии награждения в Токио вновь демонстративно отказался от совместных фото с российскими спортсменами.

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