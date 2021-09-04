Українські спортсмени виграли кілька медалей в 11-й день Паралімпіади в Токіо

Українські паралімпійці вдало виступають в Токіо.

У суботу, 4 вересня, в 11-й змагальний день на Паралімпіаді в Токіо в ранковій сесії Ігор українські параатлети здобули три медалі.

Про це повідомляє офіційний сайт Токіо-2020.

Українка Марина Мажула завоювала срібну нагороду у веслуванні на байдарках на дистанції 200 метрів (клас KL1). 38-річна Мажула фінішувала за 54.805 с після німкені Едіни Мюллер, яка встановила новий паралімпійський рекорд (53.958 с), а "бронзу" здобула спортсменка з Чилі Катерина Воллерман (55.921 с).

Українець Ігор Цвєтов виграв срібну медаль в забігу на 200 метрів в класі T35, пробігши дистанцію за 23.25 с. "Золото" і "бронзу" завоювали представники паралімпійського комітету Росії Дмитро Сафронов (23.00 с) і Артем Калашян (23.75 с). Для Цвєтова це стало другим "сріблом" на Іграх в Токіо. Раніше він здобув медаль в забігу на 100 метрів.

Українець Василь Ковальчук виграв бронзову нагороду у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 50 метрів в класі SH2. "Золото" в цій дисципліні дісталося сербу Драгану Рістічу, а "срібло" — його співвітчизнику Здравко Савановічу. Відзначимо, Ковальчук в Токіо брав "срібло" у стрільбі з гвинтівки з 10 метрів (клас SH2).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Цвєтов на церемонії нагородження в Токіо знову демонстративно відмовився від спільних фото з російськими спортсменами.