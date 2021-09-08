Сборная Украины вышла в плей-офф Евро, где может встретиться с Россией

Сборная Украины успешно преодолела групповой барьер.

Мужская сборная Украины по волейболу пробилась в плей-офф чемпионата Европы-2021, который проходит в четырех странах.

Об этом сообщает Федерация волейбола Украины в Facebook.

Наша команда в своем последнем поединке переиграла сборную Бельгии со счетом 3:1. Таким образом, после победы над прямым конкурентом "Желто-синие" досрочно заняли третье место в группе, которое гарантирует украинцам выход в следующий раунд. К слову, сборная Украины в первом раунде плей-офф сыграет со второй командой из группы С. На данный момент за второе место в ней борются команды России, Турции и Финляндии.

Имя нашего соперника по плей-офф определится после 5-го тура. К слову, "Желто-синим" также нужно сыграть еще одну игру в группе. 8 сентября украинцам предстоит дуэль с действующими чемпионами мира — поляками. Начало этой игры — в 18:30 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка будет доступна на телеканале Xsport.

Добавим, что ЧЕ-2021 по волейболу во второй раз подряд проходит сразу в четырех странах: Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Украины по карате ударно провела турнир в Египте.