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Збірна України вийшла у плей-офф Євро, де може зустрітися з Росією

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Збірна України з волейболу Новина оновлена 08 вересня 2021, 11:11
Збірна України з волейболу

Збірна України успішно подолала груповий бар’єр.

Чоловіча збірна України з волейболу пробилася в плей-офф чемпіонату Європи-2021, який проходить в чотирьох країнах.

Про це повідомляє Федерація волейболу України в Facebook.

Наша команда в своєму останньому поєдинку переграла збірну Бельгії з рахунком 3:1. Таким чином, після перемоги над прямим конкурентом "Жовто-сині" достроково посіли третє місце в групі, яке гарантує українцям вихід в наступний раунд. До слова, збірна України в першому раунді плей-офф зіграє з другою командою групи С. На даний момент за друге місце в ній борються команди Росії, Туреччини та Фінляндії.

Ім’я нашого суперника по плей-офф визначиться після 5-го туру. До слова, "Жовто-синім" також потрібно зіграти ще одну гру в групі. 8 вересня українці проведуть дуель з діючими чемпіонами світу — поляками. Початок цієї гри — о 18:30 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на телеканалі Xsport.

Додамо, що ЧЄ-2021 з волейболу вдруге поспіль проходить відразу в чотирьох країнах: Польщі, Чехії, Естонії та Фінляндії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що збірна України з карате ударно провела турнір в Єгипті.

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