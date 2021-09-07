Збірна України з карате зібрала урожай медалей на турнірі в Єгипті

Українські каратисти тримають марку.

Минулого уїк-енду в Каїрі завершився етап Прем’єр-ліги Karate1, в рамках якого українські спортсмени у відсутності лідерів Станіслава Горуни і Анжеліки Терлюги виграли вісім нагород.

Про це повідомляє офіційний сайт Української федерації карате.

На змаганнях, які пройшли на початку вересня, збірна України, що була представлена двадцятьма спортсменами, виграла 8 нагород. "Золото" здобула Аніта Серьогіна, яка на Олімпійських іграх в Токіо не зуміла виграти медаль. Ця нагорода найвищого ґатунку стала другою для спортсменки на турнірах подібного рівня. Ще одне "золото" Україні принесла Галина Мельник, яка в фіналі здолала співвітчизницю Еліну Сєлємєнєву. Ще одне "срібло" на рахунку Анастасії Степашко.

"Бронза" дісталася Микиті Філіпову, Віктору Стефанюку, Андрію Заплетному і Різвану Талібову.

Лідери збірної України з карате Станіслав Горуна і Анжеліка Терлюга вирішили відпочити від змагань після свого успіху на Олімпіаді в Токіо. Горуна виграв "бронзу", а Терлюга стала срібною призеркою Ігор.