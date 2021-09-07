Укр

Сборная Украины по карате собрала урожай медалей на турнире в Каире

Автор
М. Корнилов
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Украинские каратисты выиграли 8 медалей на турнире в Каире Новость обновлена 07 сентября 2021, 15:49
Украинские каратисты выиграли 8 медалей на турнире в Каире

Украинские каратисты держат марку.

В прошлый уик-энд в Каире завершился этап Премьер-лиги Karate1, в рамках которого украинские спортсмены в отсутствии лидеров Станислава Горуны и Анжелики Терлюги выиграли восемь наград.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской федерации карате.

На соревнованиях, которые прошли в начале сентября, сборная Украины, представленная двадцатью спортсменами, выиграла 8 наград. "Золото" добыла Анита Серегина, которая на Олимпийских играх в Токио не сумела выиграть медаль. Эта награда высшей пробы стала второй для спортсменки на турнирах подобного уровня. Еще одно "золото" Украине принесла Галина Мельник, которая в финале одолела соотечественницу Элину Селеменеву. Еще одно "серебро" на счету Анастасии Степашко.

"Бронза" досталась Никите Филипову, Виктору Стефанюку, Андрею Заплетному и Ризвану Талибову.

Лидеры сборной Украины по карате Станислав Горуна и Анжелика Терлюга решили отдохнуть от соревнований после своего успеха на Олимпиаде в Токио. Горуна выиграл "бронзу", а Терлюга стала серебряной призершей Игр.

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