Укр

Корниенко забил гол за сборную Украины в дебютном матче (видео)

Автор
М. Корнилов
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Автор
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Виктор Корниенко Новость обновлена 08 сентября 2021, 22:37
Виктор Корниенко

Виктор Корниенко забил в дебютном матче за сборную.

Левый защитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Корниенко открыл счет в товарищеском матче против команды Чехии.

На 27-й минуте поединка сборная Украины провела свою первую атаку, которая завершилась ударом. Александр Тымчик промчался по правому флангу и исполнил прострел, который все-таки нашел адресата. На дальней штанге мяч принял Корниенко, который вторым касанием переправил круглого прямо в ворота Йиндржиха Станека.

Видео гола Корниенко в матче Украина — Чехия:

Таким образом, 22-летний Корниенко забил свой первый гол за сборную Украины в своем дебютном матче. Виктор наверняка бы дебютировал за главную команду страны и раньше, но тяжелая травма не позволила ему этого сделать. В текущем сезоне левый фулбек "Шахтера" сыграл уже 5 матчей за донецкую команду и даже отметился одним голом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что нападающий "Шахтера" Даниил Сикан также оформил гол за сборную в дебютной игре. От ног форварда "Горняков" пострадал Казахстан. Правда, в итоге "Желто-синие" умудрились упустить победу в этом матче.

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