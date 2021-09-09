ФИФА готовит революцию в футболе для сборных

Международный футбол может претерпеть серьезных изменений.

На фоне слухов о том, что чемпионат мира по футболу хотят проводить в два разе чаще (сейчас Мундиаль проводится раз в четыре года, прим. ред.), Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант с одним окном в сезоне для матчей сборных.

Об этом сообщает calcioefinanza.it.

На данный момент матчи сборных проходят в так называемые международные окна в сентябре, октябре, ноябре, марте и июне. Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер, который сейчас отвечает за изменения в футболе, хочет выделить для международной паузы лишь одно окно, но для проведения всех запланированных игр у национальных команд будет целый месяц — октябрь. Таким образом, Венгер хочет упорядочить футбольный календарь и помочь командам с логистикой, ведь тогда перелетов будет значительно меньше.

"Выгоды будут для всех, начиная с клубов", — считает Венгер.

К слову, Венгер поддерживает идею проведения ЧМ раз в два года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Украины завершила свой сентябрьский сбор ничьей с Чехией (1:1).