ФИФА готовит революцию в футболе для сборных
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Международный футбол может претерпеть серьезных изменений.
На фоне слухов о том, что чемпионат мира по футболу хотят проводить в два разе чаще (сейчас Мундиаль проводится раз в четыре года, прим. ред.), Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант с одним окном в сезоне для матчей сборных.
Об этом сообщает calcioefinanza.it.
На данный момент матчи сборных проходят в так называемые международные окна в сентябре, октябре, ноябре, марте и июне. Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер, который сейчас отвечает за изменения в футболе, хочет выделить для международной паузы лишь одно окно, но для проведения всех запланированных игр у национальных команд будет целый месяц — октябрь. Таким образом, Венгер хочет упорядочить футбольный календарь и помочь командам с логистикой, ведь тогда перелетов будет значительно меньше.
"Выгоды будут для всех, начиная с клубов", — считает Венгер.
К слову, Венгер поддерживает идею проведения ЧМ раз в два года.
Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Украины завершила свой сентябрьский сбор ничьей с Чехией (1:1).
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