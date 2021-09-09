ФІФА готує революцію у футболі для збірних

Міжнародний футбол може зазнати серйозних змін.

На тлі чуток про те, що чемпіонат світу з футболу хочуть проводити в два разі частіше (зараз Мундіаль проводиться раз на чотири роки, прим. ред.), Міжнародна федерація футболу (ФІФА) розглядає варіант з одним вікном в сезоні для матчів збірних.

Про це повідомляє calcioefinanza.it.

На даний момент матчі збірних проходять в так звані міжнародні вікна у вересні, жовтні, листопаді, березні і червні. Колишній головний тренер "Арсеналу" Арсен Венгер, який зараз відповідає за зміни в футболі, хоче виділити для міжнародної паузи лише одне вікно, але для проведення всіх запланованих ігор у національних команд буде цілий місяць — жовтень. Таким чином, Венгер хоче впорядкувати футбольний календар і допомогти командам з логістикою, адже тоді перельотів буде значно менше.

"Вигоди будуть для всіх, починаючи з клубів", — вважає Венгер.

До слова, Венгер підтримує ідею проведення ЧС раз в два роки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що збірна України завершила свій вересневий збір нічиєю з Чехією (1:1).