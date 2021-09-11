Укр

Ведущего едва не стошнило после кровавого боя (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Юнто Накатани и Анхель Акоста устроили кровавый бой Новость обновлена 11 сентября 2021, 11:39
Юнто Накатани и Анхель Акоста устроили кровавый бой

Бокс иногда перерастает в драку.

Бой Юнто Накатани — Анхель Акоста надолго запомнится зрителям и участникам шоу вечера бокса в Тусоне (штат Аризона, США).

В поединке за титул чемпиона мира в наилегчайшем весе (до 50,802 кг) по версии WBO 23-летний японец избил 30-летнего пуэрториканца. В четвертом раунде судья в ринге остановил схватку из-за сломанного носа Акосты, команда которого не сумела остановить кровь. В итоге Накатани завоевал досрочную победу в зрелищном бою.

Лучшие моменты боя Юнто Накатани — Анхель Акоста:

Ринг-анонсер и ринг-герлз были ошарашены тем, как выглядит настил ринга после схватки, а у некоторых это вызвало тошноту.

Отметим, в главном бою шоу в Тусоне Оскар Вальдес защитил титул чемпиона мира в первом легком весе (до 58,967 кг), достаточно спорно победив судейским решением Робсона Консейсао — 117-110, 115-112, 115-112.

Лучшие моменты боя Вальдес - Консейсао:

Ранее "Телеграф" сообщал, что непобедимый украинский супертяж Владислав Сиренко нокаутировал россиянина в первом раунде. Таким образом, украинец приблизился к топ-боям в дивизионе.

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