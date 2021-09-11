Ведучого ледь не знудило після кривавого бою (відео)

Бокс іноді переростає в бійку.

Бій Юнто Накатані — Анхель Акоста надовго запам’ятається глядачам і учасникам шоу вечора боксу в Тусоні (штат Арізона, США).

У поєдинку за титул чемпіона світу в найлегшій вазі (до 50,802 кг) за версією WBO 23-річний японець побив 30-річного пуерторіканця. У четвертому раунді суддя в рингу зупинив сутичку через зламаний ніс Акости, команда якого не зуміла зупинити кров. В результаті Накатані завоював дострокову перемогу у видовищному бою.

Кращі моменти бою Юнто Накатані — Анхель Акоста:

Ринг-анонсер і ринг-гьорлз були ошелешені тим, як виглядає настил рингу після сутички, а у деяких це викликало нудоту.

Відзначимо, в головному бою шоу в Тусоні Оскар Вальдес захистив титул чемпіона світу в першій легкій вазі (до 58,967 кг), досить спірно перемігши суддівським рішенням Робсона Консейсао — 117-110, 115-112, 115-112.

Кращі моменти бою Вальдес — Консейсао:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що непереможний український суперваговик Владислав Сіренко нокаутував росіянина в першому раунді. Таким чином, українець наблизився до топ-боїв в дивізіоні.