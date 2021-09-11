Укр

Украина подала заявку на проведение крупного спортивного турнира

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Сборная Украины по баскетболу Новость обновлена 11 сентября 2021, 17:45
Сборная Украины по баскетболу

Инициатором проведения спортивного форума выступил Владимир Зеленский.

Украина хочет провести на своей территории чемпионат Европы по баскетболу.

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины (ФБУ) на своем официальном сайте.

По информации источника, ФБУ подала заявку на проведение мужского Евробаскета-2025. Наша страна рассчитывает стать одной из стран-хозяек форума и принять матчи групповой стадии, а также поединки плей-офф, в том числе и финал ЧЕ. Чемпионат Европы может состояться в Украине, если у нас в стране будет построена необходимая инфраструктура — спортивные арены вместимостью 10 000 мест (для групповой стадии) и вместимостью 15 000 мест — для финала.

Инициатором подачи заявки стал президент Украины Владимир Зеленский, которого в этом начинании поддержал президент ФБУ Михаил Бродский. К слову, уже выбрали два украинских города, которые будут готовиться провести мероприятие в случае успеха заявки. Ими стали Киев и Львов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине стартовала продажа билетов на матч за Суперкубок-2021, в котором за титул сразятся "Прометей" и "Будивельник".

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