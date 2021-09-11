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Україна подала заявку на проведення великого спортивного турніру

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Збірна України з баскетболу Новина оновлена 11 вересня 2021, 17:45
Збірна України з баскетболу

Ініціатором проведення спортивного форуму виступив Володимир Зеленський.

Україна хоче провести на своїй території чемпіонат Європи з баскетболу.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України (ФБУ) на своєму офіційному сайті.

За інформацією джерела, ФБУ подала заявку на проведення чоловічого Євробаскету-2025. Наша країна розраховує стати однією з країн-господарів форуму і прийняти матчі групової стадії, а також поєдинки плей-офф, в тому числі і фінал ЧЄ. Чемпіонат Європи може відбутися в Україні, якщо у нас в країні буде побудована необхідна інфраструктура — спортивні арени місткістю 10 000 місць (для групової стадії) і місткістю 15 000 місць — для фіналу.

Ініціатором подачі заявки став президент України Володимир Зеленський, якого в цьому починанні підтримав президент ФБУ Михайло Бродський. До слова, вже вибрали два українських міста, які будуть готуватися провести захід у разі успіху заявки. Ними стали Київ та Львів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні стартував продаж квитків на матч за Суперкубок-2021, в якому за титул змагатимуться "Прометей" і "Будівельник".

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