Укр

Тренер "Легии" откупорил бутылки пива сразу же после победы над московским "Спартаком" (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Чеслав Михневич на пресс-конференции после матча Новость обновлена 16 сентября 2021, 10:39
Чеслав Михневич на пресс-конференции после матча

Радости наставника не было предела.

В среду, 15 сентября, в Лиге чемпионов состоялся большой игровой день, а также был cыгран один матч в Лиге Европы. Варшавская "Легия" обыграла московский "Спартак" в гостях, чем сильно подняла настроение своему тренеру, который на послематчевой пресс-конференции открыл сразу несколько бутылок пива.

Об этом сообщает пресс-служба чемпионов Польши в twitter.

Наставник "Легии" Чеслав Михневич отпраздновал победу своей команды сразу же после игры. На пресс-конференции тренер открыл несколько бутылок пива. Одну он оставил себе, а другую передал переводчице. Также одна бутылка пива из рук специалиста досталась и игроку его команды, который пришел с главным тренером, чтобы ответить на вопросы журналистов.

Видео забавного момента доступно в сети:

Отметим, "Легия" вырвала победу у "Спартака" в компенсированное время. Победный гол на счету Лирима Кастрати.

Видеообзор матча "Спартак" — "Легия" (0:1):

Отметим, манипуляции с бутылками на пресс-конференциях стали популярными на Евро-2020 после того, как Криштиану Роналду убрал от себя подальше бутылки с Coca-Cola.

"Телеграф" напоминает, что в четверг, 16 сентября, в Лиге конференций стартует "Заря".

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