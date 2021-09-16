Тренер "Легии" откупорил бутылки пива сразу же после победы над московским "Спартаком" (видео)

Радости наставника не было предела.

В среду, 15 сентября, в Лиге чемпионов состоялся большой игровой день, а также был cыгран один матч в Лиге Европы. Варшавская "Легия" обыграла московский "Спартак" в гостях, чем сильно подняла настроение своему тренеру, который на послематчевой пресс-конференции открыл сразу несколько бутылок пива.

Об этом сообщает пресс-служба чемпионов Польши в twitter.

Наставник "Легии" Чеслав Михневич отпраздновал победу своей команды сразу же после игры. На пресс-конференции тренер открыл несколько бутылок пива. Одну он оставил себе, а другую передал переводчице. Также одна бутылка пива из рук специалиста досталась и игроку его команды, который пришел с главным тренером, чтобы ответить на вопросы журналистов.

Видео забавного момента доступно в сети:

Отметим, "Легия" вырвала победу у "Спартака" в компенсированное время. Победный гол на счету Лирима Кастрати.

Видеообзор матча "Спартак" — "Легия" (0:1):

Отметим, манипуляции с бутылками на пресс-конференциях стали популярными на Евро-2020 после того, как Криштиану Роналду убрал от себя подальше бутылки с Coca-Cola.

"Телеграф" напоминает, что в четверг, 16 сентября, в Лиге конференций стартует "Заря".