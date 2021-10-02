"Привыкли жить в своем болоте": российский блогер жестко прошелся по борцам из РФ, которых сняли с самолета

Российские борцы-вольники решили, что им все дозволено.

Сборная России по вольной борьбе угодила в нелепую ситуацию в Нидерландах. Половину команды сняли с рейса из-за несоблюдения масочного режима.

Российский блогер Илья Варламов на своей страничке в Instagram разобрал "заговор" западных сил.

Российские борцы летели на чемпионат мира в Норвегию, однако их сняли с рейса в нидерландском аэропорту Схипхол (Амстердам). Дело в том, что делегация из РФ массово не соблюдала масочный режим. В сети появилось видео, как борцы под конвоем полиции идут по траволатору. На кадрах говорится, что команда остается ночевать в аэропорту. В сборной РФ предположили, что это "заказах от их оппонентов". Примечательно, что даже в присутствии полиции Нидерландов российские спортсмены демонстративно не носят правильно маски.

Члены сборной РФ по вольной борьбе не надели медицинские маски как положено по правилам и были сняты с рейса на Осло в амстердамском аэропорту Схипхол. Тренер сборной назвал это беспределом и "заказной акцией оппонентов". Команда отправлялась на ЧМ по спортивной борьбе в Норвегии pic.twitter.com/FDtmVTN5SQ — Рустем Адагамов (@adagamov) October 1, 2021

Варламов раскритиковал борцов, которые "привыкли жить в своем болоте", где правила не соблюдаются. По мнению блогера, спортсмены думают, что везде можно договориться, а с верховенством закона они столкнулись впервые.

"Они привыкли жить в своем болоте, где правила существуют для галочки и можно их не соблюдать, а если что, можно договориться", — считает Варламов.

Также Илью рассмешили выводы, которые сделали спортсмены после снятия с рейса. Атлеты считают, что это происки Запада и все хотят нагадить России.

"Мир устроен гораздо проще. В 90% случаев х**ня случается, потому что ты м*дак", — считает блогер.

Варламов отметил, что заговором можно объяснить любые невзгоды в стране, даже тот факт, что ракеты не летают в космос или падает уровень жизни.

Отметим, сборная России по вольной борьбе, переночевав в аэропорту Схипхол, уже прибыла в Осло (Норвегия), где с 2-го по 10-е октября состоится чемпионат мира.

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