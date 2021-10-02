"Звикли жити у своєму болоті": російський блогер жорстко пройшовся по борцям з РФ, яких зняли з літака

Російські борці вільного стилю вирішили, що їм все дозволено.

Збірна Росії з вільної боротьби потрапила в безглузду ситуацію в Нідерландах. Половину команди зняли з рейсу через недотримання маскового режиму.

Російський блогер Ілля Варламов на своїй сторінці в Instagram розібрав "змову" західних сил.

Російські борці летіли на чемпіонат світу у Норвегію, однак їх зняли з рейсу в нідерландському аеропорту Схіпхол (Амстердам). Справа в тому, що делегація з РФ масово не дотримувалася макового режим. У мережі з’явилося відео, як борці під конвоєм поліції йдуть по траволатору. На кадрах говориться, що команда залишається ночувати в аеропорту. У збірній РФ припустили, що це "заказуху від їх опонентів". Примітно, що навіть в присутності поліції Нідерландів російські спортсмени демонстративно не носять правильно маски.

Варламов розкритикував борців, які "звикли жити у своєму болоті", де правила не дотримуються. На думку блогера, спортсмени думають, що скрізь можна домовитися, а з верховенством закону вони зіткнулися вперше.

"Вони звикли жити в своєму болоті, де правила існують для галочки і можна їх не дотримуватися, а якщо що, можна домовитися", — вважає Варламов.

Також Іллю розсмішили висновки, які зробили спортсмени після зняття з рейсу. Атлети вважають, що це підступи Заходу і всі хочуть напаскудити Росії.

"Світ влаштований набагато простіше. У 90% випадків х**ня трапляється, тому що ти м*дак", — вважає блогер.

Варламов зазначив, що змовою можна пояснити будь-які негаразди в країні, навіть той факт, що ракети не літають в космос або падає рівень життя.

Відзначимо, збірна Росії з вільної боротьби, переночувавши в аеропорту Схіпхол, вже прибула в Осло (Норвегія), де з 2-го по 10-е жовтня відбудеться чемпіонат світу.

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