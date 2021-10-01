Перл кремлівської пропаганди про жахливу Україні став трендом Тік-Тока, але українці знайшли чим відповісти

В соцмережах вчинок українського легкоатлета сприйняли з пошаною.

Попри те, що Паралімпіада в Токіо завершилася ще 5 вересня, читачі мережі продовжують активно обговорювати те, що українець Ігор Цвєтов відмовився робити спільне фото з російськими спортсменами.

Користувачі TikTok публікують в мережі відповідне відео з Паралімпіади, на котрому видно, що Ігор хотів підійти, але не зробив цього.

Українець завоював на змаганнях срібну медаль в бігу на 100 метрів. "Золото" отримав росіянин Дмитро Сафронов, а "бронза" дісталася Артему Калашяну. Коли ж настав час нагородження і переможці мали зробити спільне фото, Ігор Цвєтов не підійшов до російських атлетів.

На відео видно, що він хотів це зробити, проте, напевно, злякався потрапити в скандал, як Ярослава Магучіх, котра на Олімпіаді в Токіо зробила фото з росіянкою Марією Ласіцкене, через що зіштовхнулася з хвилею критики.

Вчинок Ігоря Цвєтова, котрий таки не підійшов до росіян попри сумніви, читачі мережі сприйняли з похвалою. Хоч після Паралімпіади минув уже майже місяць, в соцмережах продовжують висловлювати пошану українському спортсмену. Проте знайшлись і ті, хто не бачить нічого поганого в подібних знімках.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії негативно сприйняли відмову українського спортсмена робити фото з їхніми атлетами, проте в Міжнародному паралімпійському комітеті заявили, що ніяких порушень регламенту з боку Цвєтова не було.