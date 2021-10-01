Перл кремлевской пропаганды об ужасной Украине стал трендом Тик-Тока,но украинцы нашли чем ответить

Многие украинцы в соцсетях поступок украинского спортсмена восприняли с уважением.

Несмотря на то, что Паралимпиада в Токио завершилась еще 5 сентября, пользователи сети продолжают активно обсуждать то, что украинец Игорь Цветов отказался делать совместное фото с российскими спортсменами.

Так, пользователь TikTok garrik2021опубликовал видео отказа Цветова фотографироваться с россиянами на пьедестале, подписав его словами: "Чер*и запугали даже тех, кто ограничен в физических возможностях". По состоянию на утро пятницы, 1 октября, видео набрало 3,8 млн просмотров.

Украинец завоевал на соревнованиях серебряную медаль в беге на 100 метров. "Золото" получил россиянин Дмитрий Сафронов, а "бронза" досталась Артему Калашяну. Когда же пришло время награждения и победители должны были сделать совместное фото, Игорь Цветов не подошел к российским атлетам.

Поступок Игоря Цветова пользователи сети восприняли с похвалой. Хотя после Паралимпиады прошел уже почти месяц, в соцсетях продолжают выражать уважение украинскому спортсмену. Однако нашлись и те, кто не видит ничего плохого в подобных снимках.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России негативно восприняли отказ украинского спортсмена делать фото с их атлетами, однако в Международном паралимпийском комитете заявили, что никаких нарушений регламента со стороны Цветова не было.

Напоминаем, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на Олимпиаде в Токио не смогла отказать россиянке Марии Ласицкене сделать совместное фото, из-за чего столкнулась с волной критики. Несмотря на это украинка потом опять же сфотографировалась с российской спортсменкой.