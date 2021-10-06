Ангел на бровке: украинская девушка-арбитр сведет с ума любого (фото)

В украинском футболе женщины играют немалую роль.

После того как Екатерина Монзуль стала одной из главных рефери в отечественном футболе, немало украинских девушек решили связать свою судьбу с футбольным арбитражем. "Телеграф" знакомит вас с одной из самых горячих представительниц судейства в нашем футболе — Мариной Попаденко.

Марина работает боковым арбитром на матчах Киевского района. Несмотря на небольшие гонорары (за игру лайнсвумен зарабатывает 300 грн), Попаденко всей душой любит футбол и судит поединки в любую погоду. При этом рефери является обладательницей шикарной фигуры и наверняка могла бы поменять свисток и флажок на модельный подиум.

Марина ведет свой блог в Instagram, а популярность к ней пришла после того, как боковой арбитр приняла участие в съемках шоу известного блогера Дмитрия Поворознюка на YouTube-канале "Трендец". Там Попаденко рассказала о суровых реалиях любительского футбола. Рефери даже приходится покупать всю амуницию самой.

Марина частенько радует своих подписчиков горячими фото:

Марина Попаденко на пляже

Марина Попаденко похвасталась фигурой

Марина Попаденко - фотосессия на пляже

Марина Попаденко в черном купальнике

Марина Попаденко на пляже в черном топе и купальнике

Марина Попаденко в тренажерном зале

Марина Попаденко в коротких шортах

Марина Попаденко во весь рост в тренажерном зале

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