Ангел на бровке: украинская девушка-арбитр сведет с ума любого (фото)
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В украинском футболе женщины играют немалую роль.
После того как Екатерина Монзуль стала одной из главных рефери в отечественном футболе, немало украинских девушек решили связать свою судьбу с футбольным арбитражем. "Телеграф" знакомит вас с одной из самых горячих представительниц судейства в нашем футболе — Мариной Попаденко.
Марина работает боковым арбитром на матчах Киевского района. Несмотря на небольшие гонорары (за игру лайнсвумен зарабатывает 300 грн), Попаденко всей душой любит футбол и судит поединки в любую погоду. При этом рефери является обладательницей шикарной фигуры и наверняка могла бы поменять свисток и флажок на модельный подиум.
Марина ведет свой блог в Instagram, а популярность к ней пришла после того, как боковой арбитр приняла участие в съемках шоу известного блогера Дмитрия Поворознюка на YouTube-канале "Трендец". Там Попаденко рассказала о суровых реалиях любительского футбола. Рефери даже приходится покупать всю амуницию самой.
Марина частенько радует своих подписчиков горячими фото:
Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить британский гранд.
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