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Ангел на бровці: українська дівчина-арбітр зведе з розуму будь-кого (фото)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Марина Попаденко Новина оновлена 06 жовтня 2021, 10:34
Марина Попаденко

В українському футболі жінки відіграють чималу роль.

Після того як Катерина Монзуль стала однією з головних рефері у вітчизняному футболі, чимало українських дівчат вирішили пов’язати свою долю з футбольним арбітражем. "Телеграф" знайомить вас з однією з найгарячіших представниць суддівства в нашому футболі — Мариною Попаденко.

Марина працює боковим арбітром на матчах Київського району. Незважаючи на невеликі гонорари (за гру лайнсвумен заробляє 300 грн), Попаденко всією душею любить футбол і судить поєдинки в будь-яку погоду. При цьому рефері є володаркою шикарної фігури і, напевно, могла б поміняти свисток і прапорець на модельний подіум.

Марина веде свій блог в Instagram, а популярність до неї прийшла після того, як боковий арбітр взяла участь у зйомках шоу відомого блогера Дмитра Поворознюка на YouTube-каналі "Трендец". Там Попаденко розповіла про суворі реалії аматорського футболу. Рефері навіть доводиться купувати всю амуніцію самій.

Марина частенько радує своїх підписників гарячими фото:

Марина Попаденко на пляжі
Марина Попаденко на пляжі
Марина Попаденко похвалилася фігурою
Марина Попаденко похвалилася фігурою
Марина Попаденко — фотосесія на пляжі
Марина Попаденко — фотосесія на пляжі
Марина Попаденко у чорному купальнику
Марина Попаденко у чорному купальнику
Марина Попаденко на пляжі в чорному топі і купальнику
Марина Попаденко на пляжі в чорному топі і купальнику
Марина Попаденко в тренажерному залі
Марина Попаденко в тренажерному залі
Марина Попаденко в коротких шортах
Марина Попаденко в коротких шортах
Марина Попаденко на повний зріст в тренажерному залі
Марина Попаденко на повний зріст в тренажерному залі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко може очолити британський гранд.

Теги:
#Футбол #Марина Попаденко
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