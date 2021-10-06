Ангел на бровці: українська дівчина-арбітр зведе з розуму будь-кого (фото)
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В українському футболі жінки відіграють чималу роль.
Після того як Катерина Монзуль стала однією з головних рефері у вітчизняному футболі, чимало українських дівчат вирішили пов’язати свою долю з футбольним арбітражем. "Телеграф" знайомить вас з однією з найгарячіших представниць суддівства в нашому футболі — Мариною Попаденко.
Марина працює боковим арбітром на матчах Київського району. Незважаючи на невеликі гонорари (за гру лайнсвумен заробляє 300 грн), Попаденко всією душею любить футбол і судить поєдинки в будь-яку погоду. При цьому рефері є володаркою шикарної фігури і, напевно, могла б поміняти свисток і прапорець на модельний подіум.
Марина веде свій блог в Instagram, а популярність до неї прийшла після того, як боковий арбітр взяла участь у зйомках шоу відомого блогера Дмитра Поворознюка на YouTube-каналі "Трендец". Там Попаденко розповіла про суворі реалії аматорського футболу. Рефері навіть доводиться купувати всю амуніцію самій.
Марина частенько радує своїх підписників гарячими фото:
Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко може очолити британський гранд.
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