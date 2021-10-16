Украинские теннисисты массово заявились на Кубок Кремля

Сразу четверо наших соотечественников сыграют на турнире в Москве.

В Москве стартовала квалификация на теннисный турнир Кубок Кремля-2021. На соревнованиях в России планируют принять участие сразу четверо украинцев.

Уже успел сыграть в РФ первый матч отбора украинец Илья Марченко, который в 1-м раунде квалификации со счетом 2:0 (6:7, 3:6) переиграл представителя Молдовы Раду Албота. Кроме того, отбор в основную сетку 16 октября начинает и Леся Цуренко, которой предстоит сыграть со словачкой Ребеккой Шрамковой.

Кроме того, возможность сыграть в основной сетке получили украинки Даяна Ястремская и Ангелина Калинина, которые попали на турнир после отказа нескольких приглашенных теннисисток.

Добавим, что лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от поездки в Москву и заявилась на турнир в Тенерифе, который пройдет с 18 до 24 октября. Также там сыграет и Марта Костюк. К слову, Элина может отказаться от участия в соревнованиях из-за травмы (надрыв мышцы), которая проявилась в Индиан-Уэллсе, где украинка дошла до 4-го круга.

Добавим, что украинские теннисисты довольно часто выступали на турнире в РФ. Ястремская играла там в 2017 и 2019 годах, Калинина — в 2015, 2017 и 2019 годах, а Цуренко — с 2010 по 2018 годы. Марченко в последний раз выступал в Москве в 2014 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ястремская недавно выпустила свою новую песню.