Українські тенісисти масово заявилися на Кубок Кремля

Відразу четверо наших співвітчизників зіграють на турнірі в Москві.

У Москві стартувала кваліфікація на тенісний турнір Кубок Кремля-2021. На змаганнях в Росії планують взяти участь відразу четверо українців.

Уже встиг зіграти в РФ перший матч відбору українець Ілля Марченко, який в 1-му раунді кваліфікації з рахунком 2:0 (6:7, 3:6) переграв представника Молдови Раду Албота. Крім того, відбір в основну сітку 16 жовтня розпочинає і Леся Цуренко, яка зіграє зі словачкою Ребеккою Шрамковою.

Крім того, можливість зіграти в основній сітці отримали українки Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна, які потрапили на турнір після відмови декількох запрошених тенісисток.

Додамо, що краща українська тенісистка Еліна Світоліна відмовилася від поїздки в Москву і заявилася на турнір в Тенеріфе, який пройде з 18 до 24 жовтня. Також там зіграє і Марта Костюк. До слова, Еліна може відмовитися від участі у змаганнях через травму (надрив м’яза), яка проявилася в Індіан-Уеллсі, де українка дійшла до 4-го кола.

Нагадаємо, що українські тенісисти досить часто виступали на турнірі в РФ. Ястремська грала там в 2017 і 2019 роках, Калініна — в 2015, 2017 і 2019 роках, а Цуренко — з 2010 по 2018 роки. Марченко в останній раз виступав у Москві в 2014 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ястремська недавно випустила свою нову пісню.