Футболист сборной Украины сменил гражданство

Артем Путивцев решил принять польское гражданство.

Известный украинский футболист Артем Путивцев, получивший популярность выступая за харьковский "Металлист", получил польское гражданство.

Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба "Термалица", за который выступает игрок.

По информации источника, 33-летний защитник, перешедший в стан команды в 2016 году из "Металлиста", получил польское гражданство. За время пребывания в клубе центральный защитник сыграл 179 матчей и забил 12 голов, а также отдал 6 голевых передач. Кроме того, на счету Путивцева один матч в составе национальной команды Украины. В марте 2016 года Михаил Фоменко вызывал футболиста на товарищеские игры с Кипром (1:0) и Уэльсом (1:0). В первом поединке игрок провел 90 минут, а во втором остался в запасе.

Видеообзор матча Украина — Кипр:

Путивцев кроме "Металлиста" успел поиграть за такие клубы: "Газовик-ХГД", "Звезда", "Ильичевец", "Металлург" Д. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 150 тысяч евро.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вратарь "Металлиста" пропустил курьезный гол.