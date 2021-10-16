Футболіст збірної України змінив громадянство

Артем Путівцев вирішив прийняти польське громадянство.

Відомий український футболіст Артем Путівцев, який отримав популярність виступаючи за харківський "Металіст", отримав польське громадянство.

Про це повідомляє офіційний сайт футбольного клубу "Термаліка", за який виступає гравець.

За інформацією джерела, 33-річний захисник, який перейшов до табору команди в 2016 році з "Металіста", отримав польське громадянство. За час перебування в клубі центральний захисник зіграв 179 матчів та забив 12 голів і віддав 6 гольових передач. Крім того, на рахунку Путівцева один матч в складі національної команди України. У березні 2016 року Михайло Фоменко викликав футболіста на товариські ігри з Кіпром (1:0) і Уельсом (1:0). У першому поєдинку гравець провів 90 хвилин, а в другому залишився в запасі.

Відеоогляд матчу Україна — Кіпр:

Путівцев крім "Металіста" встиг пограти за такі клуби: "Газовик-ХГВ", "Зірка", "Іллічівець", "Металург" Д. Transfermarkt оцінює вартість захисника в 150 тисяч євро.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що воротар "Металіста" пропустив курйозний гол.