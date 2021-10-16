Стали известны дата и место следующего боя украинского чемпиона Далакяна

Отечественный боксер проведет защиту титула в ноябре 2021 года.

Украинский боксер, чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,802 кг) Артем Далакян проведет свой следующий поединок на родине.

Об этом сообщает промоутерская компания украинского боксера Union Boxing Promotion на своей страничке в Facebook.

Поединок непобедимого украинца пройдет 20 ноября в выставочном центре AKKО в Киеве. Противостоять 34-летнему чемпиону будет 35-летний представитель Панамы Луис Консепсьон. Претендент — весьма опытный боксер, на счету которого 39 побед в профи при 8 поражениях. Украинец, в свою очередь, может похвастаться 20 победами подряд, 14 из которых нокаутом.

Добавим, из-за пандемии коронавируса простой Далакяна вне ринга составил больше года. В своем последнем поединке, который состоялся в феврале 2020 года, небитый украинец победил Хосбера Переса из Венесуэлы.

Что касается Консепсьона, то панамец в последний раз дрался в феврале 2020 года против колумбийца Робера Барреры и добыл победу техническим нокаутом в 11-м раунде.

Отметим, Далакян уже долгое время владеет чемпионским поясом (бой с панамцем станет 5-й защитой титула, — прим. ред.), однако он так и не сыскал славы других отечественных чемпионов, при этом боксер проводит практически все свои поединки в Украине, а его бои весьма зрелищны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец Виктор Выхрист эффектно нокаутировал американца.