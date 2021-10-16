Стали відомі дата і місце наступного бою українського чемпіона Далакяна

Вітчизняний боксер проведе захист титулу в листопаді 2021 року.

Український боксер, чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі (до 50,802 кг) Артем Далакян проведе свій наступний поєдинок на батьківщині.

Про це повідомляє промоутерська компанія українського боксера Union Boxing Promotion на своїй сторінці в Facebook.

Поєдинок непереможного українця пройде 20 листопада у виставковому центрі AKKО в Києві. Протистояти 34-річному чемпіонові буде 35-річний представник Панами Луїс Консепсьон. Претендент — вельми досвідчений боксер, на рахунку якого 39 перемог у профі при 8 поразках. Українець, в свою чергу, може похвалитися 20 перемогами поспіль, 14 з яких нокаутом.

Додамо, через пандемію коронавірусу Далакяна поза рингом був більше року. У своєму останньому поєдинку, який відбувся у лютому 2020 року, небитий українець переміг Хосбера Переса з Венесуели.

Що стосується Консепсьона, то панамець в останній раз бився у лютому 2020 року проти колумбійця Робера Баррери і здобув тоді перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді.

Відзначимо, Далакян вже довгий час володіє чемпіонським поясом (бій з панамцем стане 5-й захистом титулу, — прим. ред.), Проте він так і не знайшов слави інших вітчизняних чемпіонів, при цьому боксер проводить практично всі свої поєдинки в Україні, а його бої досить видовищні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українець Віктор Вихрист ефектно нокаутував американця.