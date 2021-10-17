Непобедимый украинец нокаутировал мексиканца в чемпионском раунде (видео)

Тарас Шелестюк ударно вернулся на ринг.

В ночь на воскресенье, 17 октября (время киевское), известный украинский боксер Тарас Шелестюк провел свой 19-й бой в профи после почти двухгодичного перерыва.

Тарас стал участником вечера бокса в Канкуне (Мексика) и провел бой с местным боксером Эрнесто Эспаной. Поединок проходил в рамках полусреднего веса (до 66,678 кг). 35-летний украинец с первых раундов владел инициативой, а в последнем, 10-м раунде, рефери, увидев состояние 40-летнего Эспаны остановил схватку, зафиксировав победу Шелестюка техническим нокаутом.

Примечательно, что изначально Тарас должен был драться против 22-летнего мексиканца Рикардо Саласа, однако тот в последний момент снялся с боя.

Видео нокаута в бою Тарас Шелестюк — Эрнесто Эспана:

Для Шелестюка эта победа стала 19-й в профи при отсутствии поражений, Эспана, в свою очередь, проиграл в третий раз, имея на своем счету 31 победу и 1 ничью. Прошлый поединок украинец провел в январе 2020 года против аргентинца Луиса Верона (победа Шелестюка единогласным решением судей). Отметим, Тарас является чемпионом мира в любителях и бронзовым призером Олимпиады-2012. Ожидается, что украинец с новой промоутерской компанией Probellum будет проводить по три боя на год.

Ранее "Телеграф" сообщал об эффектном нокауте в исполнении украинца Виктора Выхриста.