Непереможний українець нокаутував мексиканця в чемпіонському раунді (відео)

Тарас Шелестюк ударно повернувся на ринг.

У ніч на неділю, 17 жовтня (час київський), відомий український боксер Тарас Шелестюк провів свій 19-й бій у профі після майже дворічної перерви.

Тарас став учасником вечора боксу в Канкуні (Мексика) і провів бій з місцевим боксером Ернесто Еспаною. Поєдинок проходив в рамках напівсередньої ваги (до 66,678 кг). 35-річний українець з перших раундів володів ініціативою, а в останньому, 10-му раунді, рефері, побачивши стан 40-річного Еспани зупинив сутичку, зафіксувавши перемогу Шелестюка технічним нокаутом.

Примітно, що спочатку Тарас мав битися проти 22-річного мексиканця Рікардо Саласа, однак той в останній момент знявся з бою.

Відео нокауту в бою Тарас Шелестюк — Ернесто Еспана:

Для Шелестюка ця перемога стала 19-ю в профі при відсутності поразок, Еспана, в свою чергу, програв утретє, маючи на своєму рахунку 31 перемогу і 1 нічию. Минулий поєдинок українець провів у січні 2020 року проти аргентинця Луїса Верона (перемога Шелестюка одноголосним рішенням суддів). Відзначимо, Тарас є чемпіоном світу в любителях і бронзовим призером Олімпіади-2012. Очікується, що українець з новою промоутерською компанією Probellum проводитиме по три бої на рік.

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