Потенциальный соперник Ломаченко умудрился проиграть малоизвестному "Разрушителю" (видео)

Майки Гарсия никак не может найти себя в новом весе.

В ночь на воскресенье, 17 октября (время киевское), во Фресно (штат Калифорния, США) состоялся большой вечер профи-бокса, со-главным событием которого стал бой в промежуточном весе (до 65,3 кг) между известным американцем Майки Гарсией и малоизвестным испанцем Сандором Мартином по прозвищу "Разрушитель".

10-раундовый бой завершился сенсацией. 33-летний экс-чемпион мира в легком весе по двум версиям Гарсия уступил 28-летнему испанцу решением большинства судей. Итоговый счет — 95:95, 97:93, 97:93.

Видео лучших моментов боя Майки Гарсия — Сандор Мартин:

Отметим, Гарсия проиграл во второй раз в карьере, имея на счету 40 побед. "Разрушитель" выиграл 39-ю схватку при двух поражениях. Примечательно, что Майки Гарсия был на чемпионском пути Василия Ломаченко, однако решил оставить пояса в легком весе вакантными и подняться в следующую весовую категорию, что обернулось для боксера провалом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что непобедимый украинский боксер Тарас Шелестюк нокаутировал мексиканского соперника на вечере бокса в Канкуне.