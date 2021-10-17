Потенційний суперник Ломаченка примудрився програти маловідомому "Руйнівникові" (відео)

Майкі Гарсія ніяк не може знайти себе в новій вазі.

У ніч на неділю, 17 жовтня (час київський), у Фресно (штат Каліфорнія, США) відбувся великий вечір профі-боксу, головною подією якого став бій в проміжній вазі (до 65,3 кг) між відомим американцем Майкі Гарсією і маловідомим іспанцем Сандором Мартіном на прізвисько "Руйнівник".

10-раундовий бій завершився сенсацією. 33-річний екс-чемпіон світу в легкій вазі за двома версіями Гарсія поступився 28-річному іспанцеві рішенням більшості суддів. Підсумковий рахунок — 95:95, 97:93, 97:93.

Відео кращих моментів бою Майкі Гарсія — Сандор Мартін:

Відзначимо, Гарсія програв вдруге в кар’єрі, маючи на рахунку 40 перемог. "Руйнівник" виграв 39-у сутичку при двох поразках. Примітно, що Майкі Гарсія був на чемпіонському шляху Василя Ломаченка, проте вирішив залишити пояси в легкій вазі вакантними і піднятися в наступну вагову категорію, що обернулося для боксера провалом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що непереможний український боксер Тарас Шелестюк нокаутував мексиканського суперника на вечорі боксу в Канкуні.