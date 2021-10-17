Допрыгались: болельщики сломали трибуну, празднуя победу (видео)

Фанаты не рассчитали возможности стадиона.

Необычный инцидент произошел после матча чемпионата Нидерландов между "Неймегеном" и "Витессом". Поединок 9-го тура высшей лиги страны завершился минимальной победой последних со счетом 0:1, что вызвало бурю эмоций в гостевом секторе. В итоге от радости фанатов пострадала часть трибун.

Соответствующее видео было опубликовано на страничке Goal в Twitter.

В воскресенье, 17 октября, "Витесс" обыграл соседа по турнирной таблице, после чего игроки команды пошли праздновать успех вместе с верными болельщиками, которые отправились на выезд. Гостевой сектор бурно встретил любимцев — фанаты прыгали и исполняли кричалки, а в какой-то момент трибуна не выдержала. К счастью, сообщений о пострадавших не последовало, однако хозяева наверняка понесут наказание за ненадлежащую безопасность на стадионе.

Видео момента попало в сеть:

Отметим, эта победа вывела "Витесс" (16 очков) на 6-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, "Неймеген" (11 очков) остался на 11-й позиции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что футболист "Лацио" был наказан за то, что оседлал соперника после матча с "Интером".