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Дострибалися: вболівальники зламали трибуну, святкуючи перемогу (відео)

Автор
Михайло Корнілов
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Трибуна не витримала радості фанатів Новина оновлена 17 жовтня 2021, 21:10
Трибуна не витримала радості фанатів

Фанати не розрахували можливості стадіону.

Незвичайний інцидент стався після матчу чемпіонату Нідерландів між "Неймегеном" і "Вітессом". Поєдинок 9-го туру вищої ліги країни завершився мінімальною перемогою останніх з рахунком 0:1, що викликало бурю емоцій у гостьовому секторі. В результаті від радості фанатів постраждала частина трибун.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці Goal в Twitter.

У неділю, 17 жовтня, "Вітесс" обіграв сусіда по турнірній таблиці, після чого гравці команди пішли святкувати успіх разом з вірними вболівальниками, які вирушили на виїзд. Гостьовий сектор бурхливо зустрів улюбленців — фанати стрибали і виконували кричалки, а в якийсь момент трибуна не витримала. На щастя, повідомлень про постраждалих не надходило, проте господарі, напевно, будуть покарані за неналежну безпеку на стадіоні.

Відео моменту потрапило в мережу:

Відзначимо, ця перемога вивела "Вітесс" (16 очок) на 6-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів, "Неймеген" (11 очок) залишився на 11-й позиції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що футболіст "Лаціо" був покараний за те, що осідлав суперника після матчу з "Інтером".

Теги:
#Футбол #Фанати
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