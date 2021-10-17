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Футболіст поплатився за святкування верхом на супернику (відео)

Автор
Михайло Корнілов
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Автор
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Луїс Феліпе прокотився верхи на Хоакіні Корреа Новина оновлена 17 жовтня 2021, 17:46
Луїс Феліпе прокотився верхи на Хоакіні Корреа

Незвичайний момент стався під час матчу "Лаціо" — "Інтер".

У Серії А, де напередодні свій дебютний гол за "Спецію" забив українець Віктор Коваленко, був зіграний центральний поєдинок 8-го туру "Лаціо" — "Інтер". Зустріч відбулася в Римі на "Олімпійському" стадіоні і завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів, однак найбільш обговорюваним епізодом гри стала поведінка захисника "Орлів" Луїса Феліпе.

Після фінального свистка, який ознаменував перемогу "Лаціо", Луїс Феліпе не придумав нічого кращого, ніж застрибнути на спину півзахиснику гостей Хоакіну Корреа. Той розлютився і вдарив опонента ліктем, проте покарання для гравця римлян прийшло ще і від рефері — суддя показав захисникові червону картку за неспортивну поведінку. Гравець розридався через вердикт арбітра. Примітно, що Корреа раніше виступав за "Лаціо", а в міланському клубі хавбек опинився зовсім недавно. "Нераддзуррі" орендували футболіста на один сезон за 5 млн євро.

Відео дивних дій Луїса Феліпе:

Повний відеоогляд матчу "Лаціо" — "Інтер":

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українець Руслан Маліновський забив шикарний гол у ворота "Інтера".

Теги:
#Футбол #ФК Інтер (Мілан) #ФК Лаціо #Серія А
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