Болельщик стал героем сети, принеся на стадион за один раз 48 бокалов пива (видео)

Необычный случай произошел на матче чемпионата Нидерландов.

После игры 9-го тура первенства Нидерландов "Твенте" — "Виллем II" фото парня-пивоноса завирусилось в сети.

Об этом сообщает издание twenteinsite.nl.

Болельщик "Твенте" Кристиан Ретгеринг попал в объективы камер, неся на игру 48 бокалов пива. Позже фан объяснил, что делал это для друзей, которые ждали напиток на трибунах. Оказывается он и его приятели ходят на домашние игры любимой команды, а за напитками идет лишь один из них. В этот раз данная задача досталась нашему герою, фото с которым завирусилось в интернете.

Ретгеринг также рассказал, что такое количества бокалов он нес из-за того, что не хотел ходить за пивом несколько раз. Также он поведал, что его друг как-то принес на стадион еще больше пива — 50 бокалов за раз!

Отметим, в итоге встреча завершилась со счетом 1:1.

Видеообзор матча:

Этот результат оставил "Виллем II" (17 очков) на четвертой позиции в чемпионате, "Твенте" (15 очков) — седьмой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после игры чемпионата Нидерландов "Неймеген" — "Витесс" (0:1) рухнула трибуна с фанатами гостей, которые эмоционально отмечали победу.