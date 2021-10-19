Укр

Болельщик стал героем сети, принеся на стадион за один раз 48 бокалов пива (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
59
Болельщик с пивом вмиг прославился в сети Новость обновлена 19 октября 2021, 15:02
Болельщик с пивом вмиг прославился в сети

Необычный случай произошел на матче чемпионата Нидерландов.

После игры 9-го тура первенства Нидерландов "Твенте" — "Виллем II" фото парня-пивоноса завирусилось в сети.

Об этом сообщает издание twenteinsite.nl.

Болельщик "Твенте" Кристиан Ретгеринг попал в объективы камер, неся на игру 48 бокалов пива. Позже фан объяснил, что делал это для друзей, которые ждали напиток на трибунах. Оказывается он и его приятели ходят на домашние игры любимой команды, а за напитками идет лишь один из них. В этот раз данная задача досталась нашему герою, фото с которым завирусилось в интернете.

Ретгеринг также рассказал, что такое количества бокалов он нес из-за того, что не хотел ходить за пивом несколько раз. Также он поведал, что его друг как-то принес на стадион еще больше пива — 50 бокалов за раз!

Отметим, в итоге встреча завершилась со счетом 1:1.

Видеообзор матча:

Этот результат оставил "Виллем II" (17 очков) на четвертой позиции в чемпионате, "Твенте" (15 очков) — седьмой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после игры чемпионата Нидерландов "Неймеген" — "Витесс" (0:1) рухнула трибуна с фанатами гостей, которые эмоционально отмечали победу.

Теги:
#Футбол #Пиво #ФК Твенте
Свежая сводка по COVID-19 в Украине
Украина
В Украине число смертей от COVID-19 достигло исторического максимума
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Свежая сводка по COVID-19 в Украине
В Украине число смертей от COVID-19 достигло исторического максимума
Дата публикации
Категория
Новоизбранный первый вице-спикер ВРУ
В Украине избрали первым вице-спикером главу "Слуги народа": что теперь будет с партией (фото)
Дата публикации
Категория
Украина и страны НАТО неуклонно сближаются, что не может не бесить Кремль
Украина, НАТО и Россия: идет многосторонняя, многоходовая игра
Дата публикации
Категория
Рейды полиции.
В "оранжевых" областях полиция может ввести коронавирусные рейды: названо условие
Дата публикации
Категория
Каким будет курс к концу года?
Гривну к концу года сильно "покидает": что будет с курсом валют в ноябре-декабре