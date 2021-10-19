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Вболівальник став героєм мережі, принісши на стадіон за один раз 48 келихів пива (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Вболівальник з пивом вмить прославився в мережі Новина оновлена 19 жовтня 2021, 15:02
Вболівальник з пивом вмить прославився в мережі

Незвичайний випадок стався на матчі чемпіонату Нідерландів.

Після гри 9-го туру першості Нідерландів "Твенте" — "Віллем II" фото хлопця-пивоноса завірусилося в мережі.

Про це повідомляє видання twenteinsite.nl.

Вболівальник "Твенте" Крістіан Ретгерінг потрапив в об’єктиви камер, несучи на гру 48 келихів пива. Пізніше фан пояснив, що робив це для друзів, які чекали напій на трибунах. Виявляється він і його приятелі ходять на домашні ігри улюбленої команди, а за напоями йде лише один з них. Цього разу дана задача дісталася нашому герою, фото з яким завірусилося в інтернеті.

Ретгерінг також розповів, що таку кількості келихів він ніс через те, що не хотів ходити за пивом кілька разів. Також він заявив, що його друг якось приніс на стадіон ще більше пива — 50 келихів за раз!

Відзначимо, в результаті зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Відеоогляд матчу:

Цей результат залишив "Віллем II" (17 очок) на четвертій позиції в чемпіонаті, "Твенте" (15 очок) — сьомий.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після гри чемпіонату Нідерландів "Неймеген" — "Вітесс" (0:1) звалилася трибуна з фанатами гостей, які емоційно відзначали перемогу.

Теги:
#Футбол #Пиво #ФК Твенте
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