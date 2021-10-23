Победный ассист на счету штанги: Маркевич приблизился к увольнению (видео)

“Мариуполь" опять проиграл.

В субботу, 23 октября, "Верес" в рамках матча 12-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2021/22 принимал "Мариуполь". Встреча состоялась в Луцке на стадионе "Авангард" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Победу "Вересу" принесли точные удары Михаила Шестакова на 64 и 80-й минутах. Сначала форвард удачно добил мяч в ворота гостей после попадания в штангу от Дахновского, а затем нападающий замкнул головой навес с левого фланга в исполнении Пасича.

Видеообзор матча 12-го тура УПЛ "Верес" — "Мариуполь":

Отметим, этот успех поднял "Верес" (18 очков) на 8-е место в турнирной таблице УПЛ, "Мариуполь" (4 очка) — последний. В следующем туре ровенская команда сыграет против "Ингульца" (30.10.2021), а приазовцев ожидает матч с "Динамо" (30.10.2021).

Напомним, главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич находится под угрозой увольнения, что явно не радует именитого отца коуча Мирона Маркевича.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в матче УПЛ футболист "Александрии" Кирилл Ковалец получил жуткую травму.