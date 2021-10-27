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Украинские боксеры выиграли медальный зачет на престижном международном турнире

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Украинские боксеры успешно выступили на турнире в Хорватии Новость обновлена 27 октября 2021, 14:00
Украинские боксеры успешно выступили на турнире в Хорватии

Украинские спортсмены проявили себя в Хорватии.

В Загребе завершился десятый международный турнир по боксу Zagreb Open, в рамках которого выступили лучшие боксеры юниорского и юношеского возрастов из 12 стран Европы. Победу в общекомандном медальном зачете добыли украинские спортсмены.

С полным списком призеров можно ознакомиться на официальном сайте Федерации бокса Украины. 

На соревнованиях, которые проходили с 21 по 24 октября, наши боксеры добыли 8 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые награды. Таким образом, наша команда стала лучшей на турнире.

Сообщается, что данный турнир входит в календарь входит Международной ассоциация бокса (AIBA) и сюда приезжают соревноваться лучшие молодые боксеры Европы.

"Рад, что в этом году первое командное место наше. Ребята молодцы! Каждый выкладывался по полной и показал достойный результат", — прокомментировал успехи подопечных старший тренер сборной Украины среди юношей Василий Шан.

Ранее "Телеграф" сообщал, что потенциальный соперник Ломаченко Шакур Стивенсон добыл впечатляющую победу в Атланте.

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