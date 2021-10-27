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Українські боксери виграли медальний залік на престижному міжнародному турнірі

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Українські боксери успішно виступили на турнірі у Хорватії Новина оновлена 27 жовтня 2021, 14:00
Українські боксери успішно виступили на турнірі у Хорватії

Українські спортсмени проявили себе у Хорватії.

У Загребі завершився десятий міжнародний турнір з боксу Zagreb Open, в рамках якого виступили найкращі боксери юніорського та юнацького віку з 12 країн Європи. Перемогу у загальнокомандному медальному заліку здобули українські спортсмени.

З повним списком призерів можна ознайомитись на офіційному сайті Федерації боксу України.

На змаганнях, що проходили з 21 по 24 жовтня, вітчизняні боксери здобули 8 золотих, 4 срібних та 2 бронзові нагороди. Таким чином, наша команда стала найкращою на турнірі.

Повідомляється, що цей турнір входить до календаря Міжнародної асоціації боксу (AIBA) і сюди приїжджають змагатися найкращі молоді боксери Європи.

"Радий, що цього року перше командне місце наше. Хлопці молодці! Кожен викладався на повну і показав гідний результат", — прокоментував успіхи підопічних старший тренер збірної України серед юнаків Василь Шан.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що потенційний суперник Ломаченка Шакур Стівенсон здобув вражаючу перемогу в Атланті.

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