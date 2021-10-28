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ФИФА хочет проводить чемпионат мира каждые два года, но эта идея нравится далеко не всем: кто уже выступил против

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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КОНМЕБОЛ Новость обновлена 28 октября 2021, 13:14
КОНМЕБОЛ

Идея ФИФА нравится далеко не всем.

Совет Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) на собрании в Луке (Парагвай) решительно выступил против идеи Международной федерации футбола (ФИФА) о проведении чемпионатов мира раз в два года. 

Об этом сообщает официальный сайт КОНМЕБОЛ.

По информации источника, все 10 стран, входящих в КОНМЕБОЛ, выступили против идеи президента ФИФА Джанни Инфантино об увеличении частоты проведения чемпионата мира по футболу в два раза. Аргентина, Бразилия, Боливия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили и Эквадор планируют бойкотировать турнир, если инициатива ФИФА вступит в жизнь.

В организации считают, что новая модель проведения ЧМ от ФИФА не имеет никаких преимуществ, а вот традиции Кубка мира будут утеряны.

"Рассматриваемый проект отворачивается от почти 100-летней мировой футбольной традиции, игнорируя историю одного из важнейших спортивных событий на планете", — считают в КОНМЕБОЛ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что против ФИФА в этом вопросе открыто выступили северные европейские ассоциации (Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и Фарерские острова).

Теги:
#Футбол #ФИФА #КОНМЕБОЛ
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