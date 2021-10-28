ФІФА хоче проводити чемпіонат світу кожні два роки, але ця ідея подобається далеко не всім: хто вже виступив проти

Ідея ФІФА подобається далеко не всім.

Рада Південноамериканської конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ) на зборах у місті Луке (Парагвай) рішуче виступила проти ідеї Міжнародної федерації футболу (ФІФА) про проведення чемпіонатів світу раз на два роки.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

За інформацією джерела, усі 10 країн, що входять до КОНМЕБОЛ, виступили проти ідеї президента ФІФА Джанні Інфантіно про збільшення частоти проведення чемпіонату світу з футболу вдвічі. Аргентина, Бразилія, Болівія, Венесуела, Колумбія, Парагвай, Перу, Уругвай, Чилі та Еквадор планують бойкотувати турнір, якщо ініціатива ФІФА набуде чинності.

В організації вважають, що нова модель проведення ЧС від ФІФА не має жодних переваг, а от традиції Кубка світу будуть втрачені.

"Проект, що розглядається, відвертається від майже 100-річної світової футбольної традиції, ігноруючи історію однієї з найважливіших спортивних подій на планеті", — вважають у КОНМЕБОЛ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що проти ФІФА у цьому питанні відкрито виступили північні європейські асоціації (Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Ісландія та Фарерські острови).