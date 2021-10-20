Гряде революція: в УЄФА пригрозили ФІФА через плани по чемпіонату світу

Ідея про проведення ЧС з футболу раз в два роки подобається далеко не всім.

Більше дюжини європейських країн розглядають радикальний варіант виходу з Міжнародної федерації футболу (ФІФА), яка також хоче поміняти правило офсайду, якщо організація буде проводити чемпіонати світу з футболу кожні два роки (зараз ЧС проводять раз в 4 роки).

Про це повідомляє apnews.

За інформацією джерела, багато членів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виступають категорично проти цього нововведення і навіть погрожують залишити ФІФА, якщо такий план буде втілений в життя.

За подвоєння частоти проведення футбольного Мундіалю виступає президент ФІФА Джанні Інфантіно, який таким чином хоче значно підвищити прибуток організації. Проти цієї ідеї відкрито виступили північні європейські футбольні асоціації — Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Ісландія і Фарерські острови. До слова, гравці і тренери також критикують цю затію через те, що підвищення частоти ігор незмінно призведе до збільшення кількості травм.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що збірна України опустилася в рейтингу ФІФА при Олександрі Петракові.